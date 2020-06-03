Москва, , 16:56 — REGNUM В Росавиацию поступило 31 заявление от авиакомпаний на частичную компенсацию расходов из-за падения объёмов пассажирских перевозок. Об этом сообщает 3 июня пресс-служба ведомства.

Отмечается, что за период с 14 мая Росавиацией уже приняты положительные решения по заявлениям 18 авиакомпаний на общую сумму 9,454 млрд рублей. Данные средства предназначены на погашение расходов компаний за коммерческие перевозки, осуществлённые в период с февраля по апрель 2020 года.

Как уточняется, субсидии предоставлены авиакомпаниям «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», «Азимут», «Азур Аэйр», «Ред Вингс», «СмартАвиа», «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Северсталь», «АйФлай», «Роял Флайт», «Икар», «Северный ветер», «Авиакомпания «ЮТэйр», «ЮТэйр — вертолётные услуги», ЗАО «ЮТэйр» и «РусЛайн».

На сегодняшний день на проверке в Росавиации находится документация ещё 13 авиакомпаний, объём предполагаемых субсидий составляет 238,2 млн рублей.

В ведомстве отметили, что субсидии, получаемые авиакомпаниями, должны быть направлены на компенсацию расходов на оплату труда авиационного персонала — не менее 60% от предоставленных средств, оплату лизинговых платежей — не более 30%, аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов — не более 10%.

Кроме этого, часть субсидий может быть направлена авиакомпаниями на оплату расходов на ведение операционной деятельности и содержание имущества.