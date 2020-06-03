Мурманск, , 16:48 — REGNUM Мурманский морской торговый порт приостановил работы, связанные с железнодорожными операциями из-за обрушения моста. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе порта.

«Приостановка грузопотока влечет за собой не только переполнение складов грузоотправителей, но и снижение интенсивности производства работ АО «ММТП» вплоть до полной остановки деятельности предприятия», — сообщили в порту.

Пока руководство ММТП ищет альтернативные логистические решения, более 10 судов уже перенаправили в другие порты.

Отмечается, что в Мурманском порту работает более 1300 человек, по подсчетам специалистов, сбой в поставке груза ж/д транспортом повлечет за собой простой предприятия и более 80% рабочего персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, мост через реку Кола обрушился 1 июня после паводка. Власти региона заявили, что мост будет восстановлен только к октябрю 2020 года. Однако железнодорожное сообщение в регионе пообещали наладить уже к 23 июня.