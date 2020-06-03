Нижний Новгород, , 16:46 — REGNUM Нижегородский регион вошел в число лидеров по темпам и объемам ввода жилья за первые 4 месяца этого года, — сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

С января по май в Нижегородской области сдано в эксплуатацию жилья на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Это1775 жилых домов, где расположены 6050 квартир общей площадью 520 тысяч кв метров.

Доля домов, построенных жителями за счет собственных средств или привлеченных составила почти 54% от общего объема введенного жилья по области.

На 1 мая в регионе заключены строительные контракты на 12,1 млрд рублей. При нынешней загрузке это обеспечит нижегородских строителей работой на 11 месяцев вперед.