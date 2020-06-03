Вашингтон, , 17:24 — REGNUM Еще 2,8 миллиона рабочих мест в частном секторе исчезли в мае, передает CNN.

Согласно отчету исследовательского института ADP, даже при всей величине этой цифры частный сектор потерял гораздо меньше рабочих мест, чем ожидалось (экономисты прогнозировали в прошлом месяце до девяти миллионов потерянных рабочих мест).

В мае карантин сильно повлиял на рынок труда в США, во сех сегментах экономики были серьезные потери, но на долю крупных предприятий с численностью работников 500 и более человек пришлось более половины потерянных рабочих мест — 1,6 млн. Почти 2 миллиона потерь пришлись на пострадавшую сферу услуг, причем снижение произошло в секторе торговли, транспорта и коммунальных услуг. В сфере производства товаров обрабатывающие производства теряют больше всего рабочих мест.

«Последствия кризиса COVID-19 продолжают давить на предприятия всех размеров, — говорит Аху Йилдирмаз, соруководитель исследовательского института ADP. — В то время как рынок труда все еще шатается от последствий пандемии, потеря рабочих мест, вероятно, достигла своего пика в апреле, поскольку сейчас многие штаты начали поэтапное возобновление бизнеса».

Отчет ADP выходит на два дня раньше отчета о рабочих местах Бюро трудовой статистики США, который должен быть опубликован в пятницу утром.