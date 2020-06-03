Пенза, , 17:37 — REGNUM Прокуратура Нижнеломовского района Пензенской области в ходе проверки выявила нарушения выплаты работнику заработной платы ниже размера МРОТ, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Так, директор ООО «Нива» за март текущего года выплатил 1 раз за месяц зарплату работнику в размере ниже величины установленного законом минимального размера оплаты труда в РФ.

По результатам внесенного прокурором представления работнику произвели перерасчет и доплатили не хватающую до размера МРОТ зарплату.

На руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы и установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством»), в ходе рассмотрения которого директор оштрафован на 10 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратуре Пензенской области за 2019 год удалось добиться погашения долгов по заработной плате в размере около 144 млн рублей и восстановить права более 6,13 тыс. работников.

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