Севастополь, , 16:27 — REGNUM Летний отдых на юге России в этом году может подорожать на 30% из-за необходимости соблюдать требования Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 3 июня в ходе онлайн-совещания секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака с губернаторами заявил и. о. главы Севастополя Михаил Развожаев.

«В этом году все максимально будут ориентироваться на наши курорты, на юг страны… И, конечно же, соблюдать требования Роспотребнадзора владельцам гостиниц и других средств размещения — это дополнительная финансовая нагрузка», — заявил Развожаев.

В связи с этим он предложил поддержать туристический бизнес Севастополя, Крыма и всего юга России.

«Все расчёты уже есть — сколько нужно масок, перчаток, дезинфицирующих средств и так далее», — добавил и. о. губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам предпринимателей Тимофей Смирнов заявил, что в Севастополе сокращается количество малых и средних предпринимателей и без учёта проблем, связанных с пандемией коронавируса. А количество закрывающихся предприятий малого и среднего бизнеса в городе превышает количество вновь открывшихся.

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