Севастополь, 3 июня 2020, 16:27 — REGNUM Летний отдых на юге России в этом году может подорожать на 30% из-за необходимости соблюдать требования Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 3 июня в ходе онлайн-совещания секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака с губернаторами заявил и. о. главы Севастополя Михаил Развожаев.
В связи с этим он предложил поддержать туристический бизнес Севастополя, Крыма и всего юга России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам предпринимателей Тимофей Смирнов заявил, что в Севастополе сокращается количество малых и средних предпринимателей и без учёта проблем, связанных с пандемией коронавируса. А количество закрывающихся предприятий малого и среднего бизнеса в городе превышает количество вновь открывшихся.
Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе смертность малого и среднего бизнеса превышает рождаемость