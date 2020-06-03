Усть-Катав, Челябинская область, 3 июня 2020, 16:22 — REGNUM В Челябинской области Усть-Катавский вагоностроительный завод будет выпускать лифты с голосом первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Процесс сертификации лифтов уже завершён. Перед началом движения пассажиры будут слышать фразу «Поехали!», которую Гагарин произнёс во время старта космического корабля.
Также лифт оснащён поручнем, зеркалом и многоцветным дисплеем, транслирующим слайды и тексты. При движении играет музыка. В 2020 году планируется выпускать ежемесячно по 50 штук, а к 2025 году довести ежегодный выпуск до пяти тысяч.