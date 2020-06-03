Москва, , 16:05 — REGNUM В РФ следует нарастить количество факультетов, выпускающих программистов, считает считает российский предприниматель, эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов. Об этом он заявил 3 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ правительство призвали признать ИТ-отрасль пострадавшей от пандемии.

«Что происходит в этой отрасли, если нечем платить зарплату? Программист всегда имеет возможность уехать куда-нибудь на Запад. Например, в Европу, где огромный спрос на программистов. В той же Германии. Более того, рекрутеры западных корпораций в России шныряют очень интенсивно. В большинстве вузов нашей страны сидят рекрутеры. Они непрерывно пристают к программистам в крупных и средних компаниях. Если бы в РФ был избыток программистов, то мы могли бы спокойно смотреть на это. Но у нас острая нехватка программистских кадров. У нас отрасль уже «недокормлена» программистами примерно на 50%. Уже давно обсуждается вопрос о том, чтобы повысить количество курсов, факультетов, выпускающих программистов», — сказал Ашманов.

По его словам, в России каждый год не хватает по нескольку сотен тысяч программистов.

«Поэтому если программисты начнут уезжать, то мы программу «Цифровая экономика» не выполним. Поэтому, конечно, отрасль IT надо признавать пострадавшей», — сказал Ашманов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ предупредили, что кризис, который разразился на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может привести к массовому оттоку программистов из России.

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