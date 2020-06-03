Пенза, , 16:29 — REGNUM В Пензе продолжается строительство цирка, предыдущее здание которого морально устарело и восемь лет назад было снесено, сообщил зампредседателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

С его слов, если в феврале текущего года работали порядка 80 рабочих, то сегодня на объекте трудятся 170 специалистов, и это еще не предел. Строительство ведется активно на всех пяти блоках. Рабочие распределены таким образом, чтобы ни одна часть объекта не простаивала. Стройка нового цирка затянулась, но на сегодняшний день финансирование обеспечено в полном объеме, генподрядчик выполняет все свои обязательства.

Сметная стоимость объекта составляет свыше 1,2 млрд рублей. Генподрядчиком выступает московская строительная компания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на строительство цирка в Пензе из федерального бюджета выделили 1,3 млрд рублей.

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