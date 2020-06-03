Москва, , 15:57 — REGNUM В настоящее время в России очень многие крупные компании — потребители программного обеспечения приостановили его закупку, что негативно сказывается на состоянии IT-отрасли, считает российский предприниматель, эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов. Об этом он заявил 3 июня корреспонденту ИА REGNUM. Так Ашманов прокомментировал новость, что председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров предупредили правительство России о том, что кризис, который разразился на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может привести к массовому оттоку программистов из России.

«Отрасль информационных технологий очень сильно зависит от людей. Там, как правило, нет никаких активов, кроме людей и интеллектуальной собственности, которую они произвели. А это значит, что основные расходы там — это зарплата. А доходы — это продажа программного обеспечения или каких-то IT-услуг. Основной расход — это зарплата плюс аренда, плюс расходы на железо. Опросы показывают, что доходы разработчиков программного обеспечения упали на 50%. Почему? Потому что те, кто обычно его покупает, решили, что это не самая важная часть бюджета, и пока приостановили закупки программного обеспечения», — сказал Ашманов.

Как пояснил эксперт, речь идёт о крупных госкорпорациях, крупных компаниях, малом и среднем бизнесе.

«У них у всех сейчас проблемы, и им кажется, что пока можно отложить закупку программ информационной безопасности или программ управления предприятием. А у некоторых компаний вообще нет продаж, и их доходы упали на 100%», — констатировал Ашманов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Касперская и Макаров предложили включить IT-отрасль в список пострадавших от пандемии, а также поддержать и субсидировать государственный спрос на отечественную IT-продукцию.

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