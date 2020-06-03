Москва, 3 июня 2020, 15:57 — REGNUM В настоящее время в России очень многие крупные компании — потребители программного обеспечения приостановили его закупку, что негативно сказывается на состоянии IT-отрасли, считает российский предприниматель, эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов. Об этом он заявил 3 июня корреспонденту ИА REGNUM. Так Ашманов прокомментировал новость, что председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров предупредили правительство России о том, что кризис, который разразился на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может привести к массовому оттоку программистов из России.
Как пояснил эксперт, речь идёт о крупных госкорпорациях, крупных компаниях, малом и среднем бизнесе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Касперская и Макаров предложили включить IT-отрасль в список пострадавших от пандемии, а также поддержать и субсидировать государственный спрос на отечественную IT-продукцию.
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