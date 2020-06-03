Москва, , 15:54 — REGNUM Правительство должно выработать механизм субсидирования скидок по оборудованию для лёгкой промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке лёгкой промышленности.

«Прошу правительство обеспечить субсидирование скидок по оборудованию, которое передаётся в лизинг предприятиям лёгкой промышленности», — заявил Путин.

«Такая скидка должна предоставляться начиная с текущего года, как и предложил министр и представители отрасли просили. В размере 50% от стоимости оборудования», — подчеркнул он.

Президент также поручил увеличить субсидии на обслуживание кредитов лёгкой промышленности до 1 млрд рублей ежегодно.

«В целом таким образом мы поддержим ритмичность работы предприятий, предоставим дополнительный ресурс для пополнения оборотных средств», — указал президент.

Кроме того, он поручил Минфину и Минпромторгу вместе с бизнесом обновить критерии результативности субсидий с учётом сложившейся ситуации.

«Тем самым необходимо будет сделать субсидии на обслуживание кредитов более доступными для бизнеса», — указал президент.