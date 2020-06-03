Уфа, , 15:53 — REGNUM Свыше одной тысячи километров автодорог будет отремонтировано в текущем году в Башкирии. Об этом 3 июня сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в настоящее время рабочие ремонтируют более ста участков автодорог. Работы на некоторых объектах идут с опережением сроков и погода этому способствует.

Радий Хабиров отметил, что в текущем году планируется начать ремонтировать некоторые дороги, ремонт которых был предусмотрен на следующий год. Это такие участки дорог, как 8 марта — Алексеевка, Уптино — санаторий «Юматово», Золотоношка — Тюрюшля — Стерлитамак — Стерлибашево — Фёдоровка и другие.

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