Москва, , 15:48 — REGNUM В настоящее время работодатели Москвы, чья деятельность восстановилась в связи со снятием ограничительных мер, до сих пор не могут вывести сотрудников 65+ на стационарные рабочие места и продлевают действия приказов по дистанционной работе таких категорий сотрудников, сообщает корреспондент ИА REGNUM. После высказывания мэра Москвы Сергея Собянина «о продлении режима самоизоляции для некоторых категорий граждан до появления вакцины от коронавируса», этот вопрос стал сильнее волновать как работников, так и работодателей Москвы.

В данной неопределенной ситуации член Генерального совета Партии Роста, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин предлагает дождаться выхода следующего официального указа мэра и видит два варианта развития событий.

По его словам, в случае продления режима самоизоляции для данной категории сотрудников, им следует продолжать работать в дистанционном формате. «Но если дистанционная работа не предусмотрена форматом работы, то государству было бы правильным поддержать работодателей, чьи работники вынужденно остаются дома, пособием в размере МРОТ в 12 130 рублей на каждого сотрудника 65+ в штате», — заявил ИА REGNUM Порочкин.

«А в случае снятия ограничительных мер и вывода таких сотрудников на рабочее место, работодателям следует помнить о том, что лица в возрасте 65+ находятся в зоне риска. Они должны предпринять ряд профилактических мер, в том числе с обязательным тестированием таких сотрудников на коронавирус и их самочувствия с регулярностью не менее 1 раза в 2 недели», — добавил омбудсмен.