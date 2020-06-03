Ново-Огарево, Московская область, , 15:50 — REGNUM Российский президент Владимир Путин согласился с тем, чтобы ограничить для госкомпаний закупки иностранной продукции лёгкой промышленности. Это своевременное и справедливое предложение, заявил он 3 июня на совещании по ситуации в лёгкой промышленности.

Он отметил, что другие государства поддерживают у себя эту отрасль, потому идея о том, чтобы российские госкомпании и компании с госучастием закупали в основном внутреннюю продукцию, абсолютно востребована.

По словам Путина, порой «импорт захлестывает» Россию, и свой рынок нуждается в освоении. Ранее он указал на то, что Россия в стоимостном выражении ввозит из других стран чуть ли вдвое более того, что производит.

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