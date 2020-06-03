Москва, , 15:43 — REGNUM Курс рубля поддается коррекции — слишком сильны были его последние колебания, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Российская валюта выглядит перекупленной и явно нуждается в отскоке. Сейчас, судя по всему, инвесторы просто заняты поиском подходящего повода для этого. Пока же идут робкие покупки доллара от области 68,50−68,60 руб., как и было сказано.

Нефть днем в среду корректируется и торгуется по $38,86, хотя еще утром агрессивно штурмовала $40. Все дело в ожиданиях.

На площадке рассчитывают, что заседание ОПЕК+ окажется продуктивным, а действующее соглашение продлят настолько, насколько будет нужно для балансировки спроса и предложения. Новостей на этот счет пока нет.

Минфин сегодня обнародовал планы по продаже валюты с 5 июня по 7 июля. Предполагается, что ведомство реализует валюты на 203,7 млрд руб.

К подобным объемам на площадке давно привыкли, но сам факт наличия таких интервенций еще раз подтверждает уязвимость рынка и рубля. Напомню, что и ЦБ на постоянной основе сглаживает внутридневные колебания российской валюты.

Доллар может оставаться в ближайшее время в границах 68,70−69,15 руб., евровалюта — в пределах 77,00−77,35 руб.», — считает эксперт.

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