Санкт-Петербург, 3 июня 2020, 16:22 — REGNUM Пассажирский порт «Морской фасад» останется без судозаходов на 2020 год. Об этом заявил 3 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, который также является членом совета директоров порта, передает корреспондент ИА REGNUM.
Судьбой порта на заседании Законодательного собрания озаботился депутат Константин Чебыкин («Единая Россия»), отметив, что по понятным причинам судозаходы, которые планировались с апреля 2020 года, не производятся, и есть вероятность, что их вообще не будет.
Батанов сообщил, что накануне был утвержден бюджет порта на год, совет директоров решил, что из бюджета поддерживать «Морской фасад» не нужно — он справится своими силами, в том числе за счет средств, накопленных в предыдущие годы.
«А судозаходов не будет в этом году. И дай бог, они начнутся в апреле следующего года», — предположил Батанов.
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