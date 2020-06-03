Москва, , 15:34 — REGNUM Росрезерв показал свою неэффективность на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на совещании с президентом России по поддержке легкой промышленности.

«В период кризисной ситуации, надо сказать, он показал свою малую эффективность. Дело в том, что и номенклатуры нужной там не оказалось. И механизм обновления, запуска продукции, которая хранится в Росрезерве, в оборот — тоже у нас хромает», — заявил Борисов.

Моим решением сейчас создали комиссию, задачи которой: уточнить номенклатуру, востребованную ли продукцию всю там храним? А самое главное, надо разработать действенный механизм обновления этой продукции, чтобы это было рачительно и по-государственному, чтобы она не пролежала там десятки лет и потом утилизировалась, а своевременно шла в оборот», — указал он.

По его словам, Росрезерв — подушка безопасности государства, которую «можно использовать как демпфирующий механизм в условиях кризисной ситуации».

«Пришёл бизнес к нам с очень интересным предложением. Сегодня в период кризисной ситуации, когда предприятия испытывают проблемы уже с выпущенной продукцией из-за отсутствия спроса, а в частности наши нефтехимики поставляют около 80% искусственного каучука в интересах западных производителей шин… сырьё это стратегическое и оно у нас есть в номенклатуре Росрезерва», — заявил он.

«Они пришли к нам с предложением — подставьте плечо, выкупите на два года продукцию, а мы берём встречные гарантированные обязательства по повторному выкупу. Ещё и с прибылью — гарантируют 5−6%, чтобы это было не в убыток государству, эту продукцию выкупить. Я думаю, эти предложения достойны внимания», — добавил Борисов.