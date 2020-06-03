Москва, , 15:34 — REGNUM Новая дата заседания ОПЕК+ будет назначена тогда, когда решится проблема соблюдения квот по добыче нефти. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах.

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Он отметил, что Россию и Саудовскую Аравию не устроили данные по исполнению обязательств рядом других стран в мае, которые были подведены накануне, 2 июня.

«Пока проблема соблюдения квот не решится, встреча не будет назначена», — подчеркнул собеседник.

Другой источник издания подтвердил, что в графике на 4 июня стоит только техническая встреча, на которой представители министерств обсудят влияние пандемии коронавирусной инфекции на рынок нефти, а также подведут прогнозы на предстоящие месяцы.

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Как сообщало ИА REGNUM, изначально министерства встреча ОПЕК+ планировалась на 9−10 июня. Однако участники соглашения хотят перенести телеконференцию на 4 июня.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента РФ пока ничего не могут сказать на счёт возможной даты заседания ОПЕК+.

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