Киев, , 15:36 — REGNUM Требования, которые МВФ выдвинул Украине в рамках новой программы сотрудничества — это то, что Украина и так должна делать, «хоть с МВФ, хоть без МВФ», заявил сегодня, 3 июня, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Это нам необходимо, это движение к лучшей жизни и успешной стране», — сказал глава украинского правительства.

Шмыгаль также перечислил «ключевые маяки» от МВФ: прозрачность работы госбанков и государственных предприятий; усиление корпоративного управления госпредприятия;усиление и независимость Антимонопольного комитета; реформа таможни и налоговой;продолжение медицинской реформы времен президентства Порошенко.

Отдельно украинский премьер отметил требование приведения цены на газ для населения до рыночного уровня, подчеркнув, что «в краткосрочной перспективе» это приведет к их снижению, а вот что будет дальше — неясно.

ИА REGNUM напоминает, что ранее официальный Киев и МВФ согласовали новую краткосрочную программу кредитования на $5 млрд. Предполагается, что в этом году Украина получит два транша, причем один — уже в ближайшее время. Окончательное утверждение программы должно состояться до 10 июня.