Нур-Султан, 3 июня 2020, 15:32 — REGNUM Депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана одобрили в первом чтении законопроект, который запрещает выполнять переводы между анонимными электронными кошельками, сообщает 3 июня издание Tengrinews.kz.
Проект документа представил депутат Сергей Симонов. Он напомнил, что президент Казахстана поручил принять дополнительные меры для снижения рисков отмывания денег.
Поэтому разработаны поправки, которые вводят требования по идентификации пользователей, запрещают переводы между анонимными электронными кошельками и устанавливают лимиты размеры операций.
Депутаты также добавили в законопроект поправки, направленные на реализацию комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.