Ново-Огарево, Московская область, , 15:31 — REGNUM Ряд предложение по поддержке текстильной промышленности представлены Ивановской областью на совещании у президента РФ Владимира Путина 3 июня, сообщает ИА REGNUM.

В частности, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский напомнил, что Ивановская область является историческим центром текстильной промышленности, на предприятиях региона выпускается около 90% хлопчатобумажных материалов в стране, более 90% марли, в текстильной отрасли заняты около 25 тыс. человек. За период пандемии в регионе выпущено 18 млн масок, полмиллиона защитных костюмов.

Губернатор выступил с предложением ввести субсидирование процентной ставки на пополнение оборотных средств предприятий в размере ключевой ставки банка России.

«Это важно, так как поставки продукции производятся при отсрочке платежей, а закупки сырья, напротив, по предоплате, и 60−70% являются заемными. Объем необходимых средств Минпромторг оценивает примерно в один миллиард в год», — добавил Воскресенский.

Также глава региона попросил Владимира Путина поддержать предложение о снижении страховых взносов для отрасли до 7,6% на пять лет. По мнению Воскресенского, это поможет повысить конкурентоспособность отрасли на зарубежном рынке, а также «обелить» рынок, решив проблему серых зарплат.

В предложениями также выступила гендиректор компании «Шуйские ситцы» — одного из старейших предприятий региона — Анна Богаделина. Она обратилась к президенту с просьбой расширить поддержку инвестиций при покупке оборудования предприятиями текстильной промышленности в лизинг: сейчас из федерального бюджета компенсируется 30% стоимости оборудования, по мнению представителя компании, нужно увеличить эту долю до 50%. Также Богаделина попросила Путина принять решение о финансировании принятой комплексной программы поддержки производства изделий изо льна до 2025 года в размере 242 млн рублей в год.