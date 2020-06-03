Бишкек, , 15:07 — REGNUM Власти Киргизии и Китая договорились о восстановлении работы контрольно-пропускного пункта «Торугарт» на киргизско-китайской границе с 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИДа.

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На первоначальном этапе этот пограничный пункт будет открыт исключительно для осуществления грузоперевозок между Киргизией и КНР.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что подробности открытия и функционирования КПП «Торугарт» будут дополнительно согласованы уже в ближайшее время.

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