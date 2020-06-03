Калуга, , 18:32 — REGNUM В Калужской области 59 человек, из которых 10 мужчин и 49 женщин, уже обратились в ПФР с заявлениями о назначении досрочной пенсии за длительный стаж. Всего такая пенсия назначена 340 жителям области. Об этом 3 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела регионального отделения Пенсионного фонда России Ольга Карева.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

По её словам, в 2020 году мужчины могут выйти на пенсию при стаже 42 года (не ранее 60 лет), женщины — при стаже 37 лет (не ранее 55 лет).

«Стоит отметить, что для определения права на досрочную пенсию по длительному стажу в расчёт принимаются только периоды работы и пособия по временной нетрудоспособности. При этом не учитываются служба в армии, отпуск по уходу за ребёнком, период получения пособия по безработице, уход за престарелыми или инвалидами — однако это исключение касается именно стажа, дающего право на досрочную пенсию. При назначении пенсии на общих основаниях эти периоды учитываются в стаж, как и периоды работы», — сказала Ольга Карева.

Напомним, проверить свой стаж и количество пенсионных индивидуальных коэффициентов можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.

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