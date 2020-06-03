Калуга, 3 июня 2020, 18:32 — REGNUM В Калужской области 59 человек, из которых 10 мужчин и 49 женщин, уже обратились в ПФР с заявлениями о назначении досрочной пенсии за длительный стаж. Всего такая пенсия назначена 340 жителям области. Об этом 3 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела регионального отделения Пенсионного фонда России Ольга Карева.
По её словам, в 2020 году мужчины могут выйти на пенсию при стаже 42 года (не ранее 60 лет), женщины — при стаже 37 лет (не ранее 55 лет).
Напомним, проверить свой стаж и количество пенсионных индивидуальных коэффициентов можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.
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