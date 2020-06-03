Москва, , 15:06 — REGNUM В мае 2020 года было выдано автокредитов в РФ в 2,3 раза больше, чем в апреле этого же года (как в количестве, так и в рублях). Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат» со ссылкой на данные 18 автокредитных банков.

При этом стоит отметить, что объем рынка кредитования в мае текущего года ниже, чем в мае прошлого года на 45% в количестве и на 48% — в денежном выражении.

Аналитики агентства определили, что выдачи кредитов на новые машины в РФ выросли в 2,2 раза к апрелю, а на автомобили с пробегом рост к апрелю составил 2,5 раза.

Таким образом, мониторинг автокредитования показывает положительную динамику рынка кредитования, что указывает на более оптимистичное развитие событий на авторынке.

Напомним, по итогам апреля текущего года количество выданных в России автокредитов оказалось на 81% меньше, чем в апреле прошлого года (как в количестве, так и в рублях).

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