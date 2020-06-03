Москва, , 15:01 — REGNUM Объём субсидирования части затрат по кредитам на оборотные средства будет расширен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на совещании с президентом России по поддержке легкой промышленности.

«Что касается дополнительных финансовых мер поддержки, мы в течение последних трёх лет эффективно используем механизм субсидирования части затрат по кредитам на оборотные средства. И по согласованию с Минфином в текущем году мы готовы совместно изыскать дополнительные 500 млн рублей, чтобы удвоить изначальный объём этой субсидии», — заявил Мантуров.

«При этом важно, что мы согласовали возможность компенсировать проценты по кредитам с января прошлого года. Аналогичным образом мы с коллегами нарастим объём поддержки лизинга оборудования до 700 млн рублей. Сегодня это 350 млн. Считаем возможность увеличить также скидку по данному механизму», — указал он.

В Минпромторге также считают возможным поддержать программу по стимулированию производства изделий из льна.

«У нас есть договорённость с Минфином о финансировании этой программы по 242 млн рублей ежегодно», — указал он.