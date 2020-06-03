Душанбе, , 15:01 — REGNUM Таджикистан стремительно теряет деньги, потому что в условиях пандемии резко сократился объём переводов из России, пишет Bloomberg.

Согласно приведённой изданием статистике, в марте и апреле 2020 года объём денежных переводов мигрантов в Таджикистан рухнул на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Подчёркивается, что страна является одной из наиболее зависимых от переводов трудовых мигрантов.

Как отметил экономист ЕБРР по Центральной Азии Эрик Ливны, в наиболее уязвимых семьях переводы мигрантов — это 100% дохода. Таким образом, закрытие границ для некоторых стран удваивает или даже утраивает воздействие коронавируса на экономику.

«Вы не можете поехать в Россию и не можете найти работу дома. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем», — добавил экономист.