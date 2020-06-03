Самара, , 14:59 — REGNUM Более 20 тысяч респираторов поступили в Самарскую область. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, полученные средства индивидуальной защиты будут распределены по медицинским учреждениям региона и были закуплены на средства федерального бюджета.

Отмечается, что в регион скоро поступят около 600 защитных многоразовых комбинезонов.

По словам чиновников, в Самарской области сформировали запас необходимых средств индивидуальной защиты. 3 июня в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина поступили 30 новых аппаратов для искусственной вентиляции легких.

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