Москва, , 14:36 — REGNUM Лёгкая промышленность особенно сильно пострадала от экономического спада на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке лёгкой промышленности.

«Этой весной спрос на продукцию лёгкой промышленности — мы знаем это хорошо, — к сожалению, резко упал. Сказалось временное закрытие магазинов, другие вынужденные ограничения, общая непростая ситуация с экономикой и доходами граждан», — заявил Путин.

«Падение продаж негативно отразилась на финансово-хозяйственном положении предприятий, повысился и риск сокращения рабочих мест», — указал президент.

Он напомнил, что в лёгкой промышленности России занято около 300 тыс. человек.

«Сейчас, в сложной ситуации, самое главное — защитить интересы работников, трудовых коллективов, сохранить доходы и благосостояние российских семей», — подчеркнул Путин.