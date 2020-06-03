Москва, , 14:35 — REGNUM В администрации президента РФ пока не называют возможную дату заседания ОПЕК+. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пока Кремлю на этот счёт сказать нечего.

Читайте также: Совещание министров ОПЕК+ может пройти 4 июня

«Пока мне нечего сказать по этому», — сообщил Песков.

Что касается новых переговоров или телефонных звонков президента РВ Владимира Путина, предваряющих заседание ОПЕК+, по этой теме, то официальный представитель Кремля также не предоставил никакой информации.

Также по теме: WSJ: квоту ОПЕК+ по сокращению добычи могут продлить до сентября

«Нет, пока ничего не анонсируем», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, министры ОПЕК+ обсуждают возможность переноса своей первой встречи после начала действия новой сделки о сокращении уровня добычи чёрного золота на более ранний срок — на 4 июня. Это связано с желанием участников сделки сформировать программу на июль на основе принятого ими на встрече решения по сделке.

Ранее встреча министров стран — участников соглашения ОПЕК+ планировалась на 9−10 июня.

Напомним, с 1 мая действует соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая и июня. При этом Россия и Саудовская Аравия обещали сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая относительно базового уровня в 11 млн баррелей в сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия сократила добычу нефти и конденсата до 9,39 млн баррелей в сутки