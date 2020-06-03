Казань, , 15:16 — REGNUM Главой Татарии Рустамом Миннихановым в целях поддержки семей с детьми принято решение пересмотреть структуру родительской платы за посещение детских садов, сообщает пресс-служба республиканского минобразования.

В связи с этим уменьшится постоянная часть платы, которую родители покрывали в том случае, когда ребенок не посещал дошкольное учреждение. Из республиканского консолидированного бюджета на эти цели выделят около 2 млрд рублей.

Уже с 12 мая будут действовать соответствующие постановления и не иметь ограничения по срокам действия. Если оплата за детский уже произведена, то будет сделан перерасчет, добавляют в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 мая детские сады в Татарии заработают в штатном режиме.

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