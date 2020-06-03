Москва, , 14:33 — REGNUM Российский министр определил четыре основных преимуществ России, и первым определил именно силу духа. С этим спросить не стоит, потому как Россия действительно отличает эта особенность, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов, комментируя слова главы Минпромторга.

«Многовековая история великой российской государственности подтверждает данное утверждения. Однако все же библейскую мудрость, не «плошать самому» забывать не стоит. Эффективно отвечать на возникающие вызовы мы, не взирая на их частоту, научились, но не всегда с преимуществами. Эффективно выполнять поставленные задачи пока не наш конек.

Что еще стоит в преимуществах россиян перед другими странами? Фундаментальная наука. Здесь безусловно Россия была, есть и остается лидером, не взирая ни на какие обстоятельства в ее истории.

Кроме того, отечественная наука часто становилась основой научных школ многих стран мира. То есть становилась некой импортной составляющей. Правда пока без ее капитализации. И до сих пор отечественная наука остается одной из сильнейших в мире. Это позволяет реализовывать в России сложные технологические задачи. Однако не все.

Россия до сих пор во многих отраслях зависит от технологий других стран мира. Проект «Северный поток — 2» и другие масштабные проекты в сырьевом секторе это показали. Разве что благодаря науки удалось частично добиться успехов в программе импортозамещения.

Третье «счастье России» это богатые ресурсы. Но данное преимущество дано как раз бога, простите за такое сравнение. Да у нас низкая стоимость электроэнергии и углеводородов. что позволяет реализовывать проекты по переработке полезных ископаемых.

Вопрос правильного и эффективного использования данного преимущества. Предыдущая история показывала, что наличие богатых природных ресурсов России не всегда шло на пользу стране и уж тем более не всегда эффективно использовалась.

Если сравнить уровни жизни населения стран с богатыми природными ресурсами, Россия не всегда выглядит перед ними привлекательной.

Ну и наконец кадровый вопрос. А вот тут есть вопросы. Как мы помним из истории «кадры решают всё». Сомневаться в профессионализме россиян не приходится.

В стране действительно большое количество высокопрофессиональных специалистов в том числе мирового уровня. Большинство из которых покинули страну по разным причинам. Верить в возвращении специалистов было бы большим заблуждением.

Не сформированы те условия, которые позволяют специалистам такого уровня реализовывать себя на том же уровне, на котором они реализовывают себя в других странах.

Скорее всего тенденция наблюдается обратная, когда растет количество новых специалистов-профессионалов готовых покинуть страну, также в силу различных обстоятельств.

Но даже если возьмём специалистов другого уровня, то здесь также есть ряд вопросов к кадровой проблеме. Производительность труда в России, которая остается на не высоком уровне тому весомое подтверждение.

А России стоит задуматься всерьёз в реальном обеспечении конкурентных условия для специалистов высшего класса, начиная от выпускников вузов, так и тех, кто уже имеет большой опыт работы в промышленности и науке», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный дух, наука, природные и трудовые ресурсы представляют собой четыре конкретных преимущества России перед другими странами, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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