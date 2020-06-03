Москва, , 14:30 — REGNUM В России назрел вопрос о модернизации подходов к подготовке к чрезвычайным ситуациям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке лёгкой промышленности.

«Ситуация на начальном этапе эпидемии показала: нам нужно скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы в области здоровья людей. В том числе это касается выпуска средств индивидуальной защиты», — заявил Путин.

«От событий чрезвычайно характера не застрахован в мире вообще никто. И отечественные производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий. Здесь нужно действовать, что называется, загодя, на опережение», — подчеркнул он.

В связи с этим актуален вопрос о государственном материальном резерве — какой страховочный ресурс необходимо иметь, указал Путин.