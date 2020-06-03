Токио, , 14:29 — REGNUM Рестайлинговый седан премиум-класса Lexus IS не будет предлагаться в Европейском союзе и в соседних странах. Об этом сообщает издание AutoWeek со ссылкой на официального импортера марки в Нидерландах.

Причиной столь радикального решения стало то, что в последнее время на мировом рынке быстро развивается сегмент внедорожников и кроссоверов (сегмент SUV), в то время, как продажи седанов снижаются. Так, в 2019 году порядка 80% продаж Lexus в Европе пришлись именно на сегмент SUV.

Кроме того, компания уже продает в Европе седан ES. Выход еще одного может уменьшить его продажи.

Напомним, премьера рестайлингового Lexus IS автокомпания планирует на 9 июня 2020 года.

Читайте также: Lexus стоит чаще обновлять модельный ряд — топ-менеджер Toyota