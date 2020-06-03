Москва, , 14:23 — REGNUM Лёгкая промышленность смогла сравнительно быстро перестроиться на выпуск средств индивидуальной защиты на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке легкой промышленности.

«В самом начале эпидемии, причём в условиях известных вынужденных ограничений, российские компании провели ответственный, гибкий подход, и развернули — причём достаточно быстро — выпуск средств индивидуальной защиты», — заявил Путин.

В каких-то случаях компании перепрофилировали своё производство, где-то наладили его с нуля, указал он.

» В этой связи хочу поблагодарить всех, кто участвовал в решении этой задачи: рабочих, инженеров, управленцев. В короткие сроки в десятки раз выросло производство масок, перчаток, защитных костюмов», — продолжил Путин.

«В результате удалось избежать критических сбоев в снабжении врачей среднего и младшего медперсонала больниц, служб скорой помощи. А если где-то они и были на первом этапе на первом этапе из-за нехватки, то это достаточно быстро было исправлено», — указал президент.