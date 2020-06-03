Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Американская компания Ford объявила о начале отзывной кампании модели Mustang в Северной Америке. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе автопроизводителя.

Согласно документу, под отзыв попали 24 авто в США и один автомобиль в Канаде.

Причиной отзывной кампании стало то, что некоторые машины могут быть оснащены неправильно установленной камерой переднего обзора, что может привести к ухудшению функционированию элементов оборудования в процессе эксплуатации модели.

«Эти функции включают в себя помощь перед столкновением, адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе движения, предупреждение водителя и автоматическое управление дальним светом», — говорится в заявлении компании.

Автопроизводитель подчеркнул, что система помощи водителю перед столкновением при обнаружении лобового столкновения из-за выявленного дефекта может быть неэффективна, что увеличивает риск несчастного случая.

Ранее официальный представитель компании Isuzu на авторынке РФ объявил об отзыве 583 машины компании из-за возможного самопроизвольного срабатывания ручного тормоза.

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