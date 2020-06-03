Липецк, , 13:58 — REGNUM Финалист конкурса управленцев «Лидеры России» 2017−2018 годов Константин Власов назначен на должность директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком».

Константин Власов Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

Константин Власов родился в 1981 году в Липецке. В 2004 году окончил ЛГТУ по специальности «управление автотранспортом». В 2007 году получил диплом с отличием Московского международного университета по специальности «менеджмент организаций». В 2015 году окончил курс обучения по программе MBA. С 2006 по 2017 годы работал в Липецком филиале «Ростелекома». С 2017 года — директор МУП «Липецкпассажиртранс».

В ноябре 2018 года, после участия в конкурсе «Лидеры России», Константина Власова пригласили на должность заместителя мэра Липецка, на которой он отвечал за работу департаментов транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и управления территориальными округами. 28 февраля 2020 года ушел в отставку и перешел в Липецкий филиал «Ростелекома» на позицию исполняющего обязанности директора филиала. 2 июня 2020 года назначен директором Липецкого филиала ПАО «Ростелеком».

"Технологичность, простота, развитие и человечность — основные корпоративные ценности «Ростелекома». Мы продолжим развивать и выводить на рынок новые технологичные продукты для человека, бизнеса и государства. Сделаем акцент на простоте их использования. Предстоит большая работа по развитию наших сетей на территории Липецкой области, а где-то и их модернизация. Особое внимание уделим качеству предоставления наших сервисов, чтобы клиенты получали самые передовые и актуальные услуги и при этом не тратили свое время на устранение каких-либо неполадок», — сказал директор Липецкого филиала «Ростелекома» Константин Власов.

По словам Константина Власова, участие в конкурсе дает возможность попробовать свои силы, прокачать навыки и оценить свое место среди лидеров всей страны: «Конкурс «Лидеры России» открыл новые грани моего сознания. Находясь среди такого количества профессионалов своего дела, ты волей-неволей выходишь из зоны комфорта и начинаешь мыслить нестандартно, иначе. Это реальный шанс проверить себя на прочность и повысить уровень своих управленческих компетенций. Конкурс «Лидеры России» — замечательный проект. Тем, кто уже прошел отборы и ждет дальнейших состязаний, хочу пожелать стойкости духа, открытого мышления и, конечно, победы!».