Сеул, , 13:59 — REGNUM Правительство Южной Кореи выделит 111,5 млрд вон (~$91,6 млн) на поддержку фармацевтических компаний, занимающихся разработкой методов лечения и вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Данное решение было принято в ходе заседания правительства.

Известно, что план правительства предусматривает сотрудничество с частными компаниями с целью разработки способов лечения в течение текущего года и вакцины — к следующему году.

Напомним, что в ходе заседания членов правительства, которое состоялось 3 июня, был одобрен проект третьего дополнительного бюджета в размере 35,3 трлн вон (~$28,9 млрд)

Ранее сообщалось, что Южная Корея планирует закупать антивирусный препарат «Ремдесивир», который может помочь при лечении COVID-19.

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