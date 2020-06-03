Архангельск, , 13:51 — REGNUM В Архангельской области закрывается одна из крупнейших птицефабрик — «Уемская». Предприятие признано убыточным.

«Деятельность Уемской птицефабрики прекращена, так как сегодня она является убыточной в силу высокой себестоимости продукции. Это обусловлено ценами на корма и высокими производственными затратами на Севере, включая расходы на энергоносители», — сообщили изданию «Бизнес-класс Архангельск» на предприятии.

Сейчас на птицефабрике числится 71 сотрудник, из них 28 — пенсионного возраста.

«Почти всем работникам непенсионного возраста с положительной характеристикой была предложена работа в компании по близким специальностям. Это 41 сотрудник. В частности, предлагались должности в бухгалтерии, гараже, электрика и электромонтера, а также в АПК «Любовское», на комбинате продуктов питания, водителя интернет-магазина, в ТЦ «Петромост». Получаем отказы», — говорится в ответе изданию.

Переговоры о продаже птицефабрики потенциальному инвестору велись на протяжении последних полутора лет, но не увенчались успехом. По оценкам действующего инвестора, на данный момент времени в России производится избыточное количество мяса птицы. Многие птицефабрики выставлены на продажу.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году руководство птицефабрики пыталось через суд получить от регионального министерства АПК субсидию на погашение части долга по кредиту, взятому на обновление оборудования.