Саратов, , 14:32 — REGNUM Во втором квартале текущего года в Саратовской области безработица выросла почти в 3 раза. Больше всего зарегистрировалось желающих найти работу в службах занятости в крупных городах — Саратове, Балакове и Энгельсе. Здесь численность безработных увеличилась в 4 раза, сообщил министр труда и соцразвития области Сергей Наумов.

По состоянию на 1 января 2020 года в регионе безработными числились 10 тыс. человек, сейчас более 31 тысячи. Уровень безработицы равен 2,8% и соответствует среднему показателю по стране. Пособие по безработице получают 91% нетрудоустроенных граждан.

По словам министра, в структуре безработицы — 75% уволены по собственному желанию или по соглашению сторон, у 7% — закончился трудовой договор, 6% — оказались сокращены, по иным причинам — 12%.

При этом службы занятости предлагают около 25 тыс. вакансий. С начала года удалось трудоустроить 10 тыс. человек, а с начала пандемии — 2 тыс. граждан.

Минтруда РФ выделит дополнительные средства на выплату пособий по безработице на май-сентябрь в сумме 822 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доплату на детей через центры занятости получат почти четыре тысячи жителей Саратовской области, уволенных после 1 марта со своих мест работы.

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