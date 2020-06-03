Москва, , 13:39 — REGNUM Генеральный директор ФКП «Российская государственная цирковая компания» («Росгосцирк») Владимир Шемякин дисквалифицирован на 6 месяцев. Такое решение вынесла 25 мая судья 28-го судебного участка Ленинского района Самары, сообщают Неслухи.рф. По данным издания, поводом для вынесения этого решения стало повторное неисполнение законных требований прокурора Ленинского района Самары.

Шемякин занял пост директора ФКП «Российская государственная цирковая компания» весной 2019 года. По данным СМИ, за этот период в отношении руководителя «Росгосцирка» прокуратурой были вынесены порядка 28 представлений и постановлений. В 2019 г. «Росгосцирк» получил почти 1,4 миллиарда рублей субсидий федерального бюджета, из которых более 500 миллионов должно было уйти на капитальный ремонт зданий. Средства же были израсходованы на текущую деятельность, что привело к проверкам прокуратуры Мещанского района Москвы. По результатам проверок надзорные органы возбудили в отношении Шемякина административное дело по ч. 2 ст. 15.15.5 — «Нарушение условий предоставления субсидий».

Как отмечает ИА «Росбалт», поводом для претензий к Шемякину «становились как непродуманная кадровая политика, так и полное непонимание структуры циркового бизнеса». «Мы анализируем у себя, кто наш потребитель и куда он ходит. Вот семьи с детьми, для нас сейчас основной конкурент — это торговые центры», — заявлял Шемякин в интервью «Радио КП». Директор «Росгорцирка» также выступил за продажу алкогольной продукции в цирковых буфетах. «Я не думаю, что в театре кто-то так напивается, что падает. Так и в цирке. Если бы мы также давали какой-нибудь коньяк и бокал шампанского, не думаю, что были бы какие-то критические ситуации», — заявлял он в том же интервью Юрию Грымову.

«Шемякин — человек страшно далекий от искусства вообще и циркового в частности, — заявил ИА «Росбалт» директор новосибирского цирка Сергей Шабанов. — Когда главной целью директор цирковой компании ставит ремонт туалетов в цирках, новые красивые стаканчики и алкоголь в буфетах — больше ничего пояснять настоящим цирковым не надо. Он увольняет людей, отдавших цирку десятки лет, и ставит вместо них продавцов мяса и мороженого, тратит деньги государства на непонятные прожекты, снижает отчисления от проката своим «любимчикам». И если до сих пор ему это сходило с рук по причине невнимания Министерства культуры к цирковому искусству, то теперь от решения суда никуда не деться, его придется исполнять».

Весной текущего года Шемякин был признан виновным в нарушении правил самоизоляции. 15 марта он вернулся из Латвии, но в нарушение постановления главного государственного санитарного врача о двухнедельной домашней изоляции со дня прибытия в Россию не находился по адресу регистрации, сообщает издание. Решением мирового суда Тулы Владимир Шемякин был оштрафован на 500 рублей.

27 мая стало известно, что 13 ведущих российских продюсеров цирковых программ обратились за помощью к министру культуры РФ Ольге Любимовой. В письме они просят повлиять на «Росгосцирк», который выдвинул новые условия сотрудничества для частных компаний. Им было предложено взять на себя все расходы на штатных артистов и животных «Росгосцирка», задействованных в постановках. Согласиться на эти требования, уверены цирковые продюсеры, — подписать себе смертный приговор. Все они представляют свои коллективы, в каждый из которых входит от 50 до 120 человек.

«С момента начала пандемии все цирки закрыты, — заявил «Экспресс-газете» главный художественный руководитель «Королевского цирка» заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе. — …Мы не понимаем, почему продюсеры, у которых временно приостановлен договор, должны компенсировать государственной компании, которая получает дотацию от Министерства культуры, заработную плату ее штатных артистов, налог, кормление животных. Это просто незаконное требование. Если цель развалить лучшие коллективы страны — тогда я все понимаю. У нас нет денег, чтобы компенсировать такие суммы. Письмо, которое мы направили, — это крик души».

Продюсерские центры поддержал советник генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков. Проблему он видит в неисполнении Росгосцирком поручений президента страны. «Еще в 2018 году президент России Владимир Путин распорядился сделать рынок максимально прозрачным, без мер жесткого террора, — отметил он. — Сейчас выходит, что Росгосцирк, занимая доминирующее положение на рынке, получая бюджетную субсидию, пытается воспользоваться сложной ситуацией, в которую попали частные продюсеры, и вытеснить их с рынка. Генеральный директор Росгосцирка Шемякин В. Л. пытается свалить на плечи продюсеров свои проблемы… Тот факт, что Росгосцирк до сих пор не включен в список системообразующих предприятий, — банальная недоработка руководства компании».

Кто будет исполнять полномочия Владимира Шемякина во время его дисквалификации на сегодняшний день неизвестно.

«Цирк — сфера культуры, которая не всегда пользуется большим вниманием у руководителей российской культуры. Именно этим можно объяснить тот факт, что Шемякин до сих пор находится в кресле директора Росгосцирка, несмотря на некоторые вопросы к его компетентности и периодические претензии прокуратуры. Заменять Шемякина на временную фигуру и через шесть месяцев возвращать в кресло — это слишком для любого министра и любой госкомпании», — рассказал Неслухи. рф собеседник в Минкульте.