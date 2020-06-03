Москва, , 13:11 — REGNUM В России предприниматели после возобновления своей деятельности не будут получать штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом 3 июня сообщил секретариат вице-премьера РФ Андрея Белоусова по итогам встречи с представителями бизнеса.

«Штрафовать представителей бизнеса не планируется. Следовать рекомендациям в их интересах», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Вместе с тем сообщается, что в случае обнаружения очага коронавируса организация будет закрыта на карантин, а ответственность за распространение заболевания будет возложено на управленцев и собственников организации.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявлено 8536 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 432 277. Также за сутки зафиксировано 178 летальных случая.

За весь период в России от коронавируса скончались 5215 человек. За последние сутки в России выписано из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции 8972 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 195 957 человек.

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