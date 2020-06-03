Москва, , 12:52 — REGNUM Рубль продолжает дорожать вслед за другими валютами развивающихся стран и нефтью. Впервые с 6 марта курс рубля смог преодолеть отметку в 68,50 за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Важную роль в данном успехе играет американская валюта, которая активно дешевеет на фоне беспорядков в стране и ослаблении интереса инвесторов к безопасным активам.

Участники рынка постепенно переключаются на рисковые инструменты с высокой потенциальной доходностью в надежде на позитивные изменения в глобальной экономике.

Дополнительной мотивацией служит невероятно дешевое фондирование от крупнейших мировых центробанков, ставшее возможным в рамках антикризисных стимулирующих мер.

На днях специальная комиссия Конгресса США по бюджету опубликовала прогнозы, согласно которым страна потеряет более 15 трлн долларов в номинальном выражении в следующие 10 лет, и призвала Сенат усилить поддержку экономики. Таким образом, в ближайшие месяцы мягкая монетарная политика ФРС изменится не должна.

Положительно на курс влияют также ежедневные продажи валюты ЦБ РФ на сумму в 160 млн долларов, а также аукционы Минфина, обеспечивающие приток иностранного капитала в страну.

Дешевый доллар способствует росту нефтяного рынка: с начала торгов цены выросли более чем на 1,7%. В том случае если ожидания инвесторов оправдаются и страны ОПЕК+ договорятся о продлении квот на ограничение добычи еще на два месяца, то рубль получит дополнительный импульс для роста и сможет укрепиться до отметки в 68,00 за доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль растёт вслед за нефтью