Москва, , 12:47 — REGNUM Продажи мороженого, в том числе российского производства, значительно выросли в Китае в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Sputnik.

Для половины жителей КНР мороженое в этому году стало домашним десертом. Обычно 80% продаж приходятся на лето, но в 2020 году покупать мороженое начали ещё в холодный период.

В первом квартале года в России, по данным Росстата, производство мороженого увеличилось на 13,4% в годовом выражении — до 11 854,44 млн тонн. По данным РЭЦ, 14,9% от общего объема экспорта за первый квартал составили поставки мороженого в Китай. Экспорт мороженого за это время в целом увеличился более чем на 9% в годовом выражении.

Российское мороженое, отмечают в Китае, появилось в стране в 2016 году. Оно популярно из-за молочного вкуса и хорошего качества. Производители в РФ разрабатывают новые виды продукции, например яркое разноцветное мороженое.

Эксперты отмечают, что мороженым люди хотят поддержать себя в трудное время.

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