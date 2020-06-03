Москва, , 12:45 — REGNUM Положения антикризисного плана правительства РФ, в которых речь идёт о мерах по либерализации валютного контроля, могут привести к разбалансировке, отметил в соцсетях доктор экономических наук Никита Кричевский.

Правительство ослабляет валютный контроль. Среди мер значатся такие: переход от тотального контроля к контролю за «сомнительными валютными операциями»; мораторий на взимание штрафов за нерепатриацию валютной выручки по внешнеторговым контрактам и займам с 1 апреля 2020 года до 1 июля 2021 года; поэтапная отмена требования по возврату экспортерами выручки в иностранной валюте за переданные ими контрагентам несырьевые неэнергетические товары; разрешение экспортерам осуществлять зачеты встречных требований по обязательствам, вытекающим из условий внешнеторгового договора.

«На бумаге все шикарно, но в жизни, вот увидите, это приведёт к разбалансировке валютного рынка. Россия — не ОЭСР, а обыкновенная сырьевая страна, к тому же задавленная китайской промышленностью. Плюс к этому, экспортеры для того и поставляют продукцию за границу, чтобы оставлять часть выручки за кордоном. И правительство берётся им активно помогать. Эти и другие меры — мины замедленного действия из игры «сапёр». Рванет обязательно, но неизвестно когда», — прогнозирует Кричевский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что российское правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки, заявил его глава Михаил Мишустин 2 июня, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, посвященной суждению проекта общенационального плана правительства по восстановлению экономики и долгосрочным структурным изменениям.

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