Лондон, , 12:42 — REGNUM Британский фунт достиг своего максимального значения по отношению к доллару за последний месяц. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, накануне, 2 июня, пара фунт/доллар США выросла на 0,4%, до $1,2552 — это самый высокий уровень с 30 апреля. По отношению к евро фунт вырос на 0,5% — до 88,67, что стало максимумом более чем за две недели.

Отмечается, что восстановление фунта произошло на фоне укрепляющегося оптимизма инвесторов по поводу торговых переговоров между Великобританией и ЕС по Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании надеется, что Европейский союз изменит свою позицию по Brexit. Как заявил главный переговорщик от Великобритании на переговорах по выходу Соединённого Королевства из ЕС Дэвид Фрост, у Лондона и Брюсселя остается «достаточно много» противоречий, которые пока не позволяют принять торговое соглашение.