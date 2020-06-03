Москва, , 12:23 — REGNUM Большинство граждан (46%) считают, что Россия сильно пострадает из-за мирового экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Последствиями для страны могут стать: рост безработицы (10%), остановка ряда производств из-за эпидемии (8%), падение цен на нефть и газ (6%), уменьшение доходов людей (5%).

При этом каждый четвёртый (24%) уверен, что мировой финансовый кризис слабо коснется страны. По их мнению, Россия — богатая страна, много ресурсов, большой потенциал (4%), есть доверие к президенту и правительству (4%), Россия не зависит от других стран (3%).

Опрос проведен 16−17 мая 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения в СМИ о мировом экономическом кризисе вызывают тревогу и беспокойство у 47% жителей России. Не боятся кризиса 29%.

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