Уфа, , 12:25 — REGNUM Количество официально зарегистрированных безработных в Башкирии достигло 67 тысяч человек. Об этом 3 июня сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на брифинге по мерам социальной защиты безработных.

Сообщается, что количество официально зарегистрированных безработных в регионе возросло в 3,6 раза, и будет еще расти. Этот рост объясняют тем, что выплату максимального пособия по безработице продлили на три месяца.

На брифинге отметили, что в настоящее время максимальный размер этого пособия в Башкирии составляет 13 949 рублей. А минимальный размер пособия в регионе — 5 175 рублей. При этом минимальное пособие выплачивают примерно 30% зарегистрированным безработным.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 2 июня в Башкирии зарегистрировали 3409 фактов заражения коронавирусной инфекцией. При этом справились с вирусом 1192 человека, а 18 пациентов с COVID-19 скончалось.

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