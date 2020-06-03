Новосибирск, , 12:08 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса переговоры по развитию трамвайного сообщения Новосибирска приостановлены, стороны заняли выжидательную позицию, сообщил «РБК Новосибирск» председатель комиссии по городскому хозяйству горсовета Игорь Кудин.Обсуждалась реализация двух проектов: площадь Калинина — микрорайон «Снегири» — микрорайон «Родники» и площадь Карла Маркса — Васхнил — ОбьГЭС.«Проект предлагается реализовать в рамках Государственно-частного партнерства. Мэрия зашла бы с землёй и техническими условиями, чтобы запустить эти проекты. А инвестор бы вложил деньги в инфраструктуру и подвижной состав, — уточнил депутат. — По предварительным подсчетам, стоимость обеих трамвайных веток обойдется в 15 млрд рублей».