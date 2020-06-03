Тбилиси, , 12:11 — REGNUM Данные об изменениях цен за год опубликовала Национальная служба статистики Грузии (Грузстат). Отчет был опубликован 3 июня на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что основное влияние на инфляцию оказал рост цен на продукты. Больше всего подорожали фрукты — на 47%. Молочная продукция и куриное яйцо стали дороже на 24,6%, рыба — на 17,1%, а кондитерские изделия — на 14,5%.

Более, чем на 13% выросли цены на кофе и чай, мясо, растительное масло и безалкогольные напитки. Хлеб за год вырос в цене на 9,5%, а овощи — на 2,7%.

В мае, по данным Грузстата, уровень инфляции составил 6,5%.

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