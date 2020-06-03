Нур-Султан, , 11:57 — REGNUM Урожай зерновых в Казахстане по итогам 2020 года планируется на уровне 18−18,5 млн тонн. Об этом 3 июня заявил министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров на брифинге.

«Заранее говорить, что мы точно получим 18 млн тонн, пока рано», — добавил заместитель министра Айдарбек Сапаров. По его словам, на урожайность могут повлиять погодные условия, а также уборочная кампания. По данным министерства сельского хозяйства, экспорт зерна может составить 7−7,5 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, посевная кампания на юге Казахстана началась в середине марта. В 2019 году урожай пшеницы в республике составил 10,4 млн тонн, что на 24% меньше, чем в 2018 году.

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